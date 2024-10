Il Consiglio Comunale di Piazza Armerina convocato per il 7 ottobre. L’ordine del giorno

Il Consiglio Comunale di Piazza Armerina si riunirà in sessione straordinaria il 7 ottobre 2024 alle ore 18:00, come comunicato dalla Presidenza con protocollo numero 58666 del 30 settembre 2024.

In apertura, il Consiglio procederà all’approvazione dei verbali delle sedute precedenti.

Servizio idrico integrato

Uno dei temi principali sarà la “Rideterminazione della quota capitale prelevata dalla tariffa per gli interventi infrastrutturali del Servizio Idrico Integrato dell’ATI di Enna”. Questa proposta, presentata dai consiglieri Andrea Eros Leandro Arena e Dario Azzolina, mira a garantire il finanziamento delle opere idriche attraverso le tariffe, un aspetto cruciale per la manutenzione e l’efficienza del servizio.

Relazione sul programma del Sindaco

Il Sindaco fornirà un aggiornamento sullo stato di attuazione del programma amministrativo, evidenziando i progressi compiuti nel 2023 rispetto agli obiettivi iniziali.

Discussione sui lavori pubblici

Infine, sarà esaminata una proposta sui lavori pubblici, presentata da consiglieri tra cui Marino, Arena, Lo Bartolo, Filetti, Di Seri e Grancagnolo. Il dibattito si concentrerà sulla situazione attuale e sulle prospettive future per lo sviluppo infrastrutturale della città.



Differenze tra Consiglio Comunale ordinario e straordinario

Consiglio Comunale Ordinario: Si tiene regolarmente secondo un calendario predefinito e tratta argomenti di routine, come l’approvazione di bilanci e regolamenti.

Consiglio Comunale Straordinario: Convocato in situazioni eccezionali, per discutere temi urgenti, come emergenze locali, modifiche significative a progetti in corso o questioni di grande impatto per la comunità.

La necessità di convocare un consiglio straordinario può derivare da eventi imprevisti o da decisioni che richiedono un intervento immediato, come nel caso di problematiche infrastrutturali o di servizio pubblico che necessitano di una rapida deliberazione.