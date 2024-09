La Scomparsa di Maria Mattarella

Maria Mattarella, nipote del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è scomparsa ieri, 9 settembre 2024, all’età di 62 anni. Avvocato e segretaria generale della Regione Siciliana, Maria lottava da tempo contro una malattia incurabile. Era la figlia di Piersanti Mattarella, l’ex presidente della Regione Siciliana assassinato dalla mafia nel 1980, un evento tragico al quale assistette quando aveva solo 18 anni, essendo in macchina con il padre al momento dell’attentato. Maria lascia due figli, Giovanni e Piersanti, e aveva perso il marito, Alessandro Argiroffi, docente universitario, nel 2015. Numerose figure istituzionali, tra cui il presidente del Senato Ignazio La Russa e il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, hanno espresso il proprio cordoglio per la sua scomparsa, ricordandola come una persona di grande professionalità e dedizione

ANCI SISICILIA > “A nome dei Sindaci dei Comuni siciliani e dei componenti degli organismi direttivi dell’ANCI Sicilia porgiamo le nostre più sincere condoglianze alla famiglia di Maria Mattarella e al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in questo momento di dolore. Esprimiamo il nostro cordoglio per la prematura scomparsa del Segretario Generale della Regione Siciliana, Maria Mattarella, esempio raro di serietà e professionalità.”

FORZA ITALIA ARS – A nome personale e di tutto il Gruppo parlamentare di Forza Italia all’ARS, desidero esprimere la mia vicinanza, in questo momento di grande dolore, alla famiglia dell’avvocato Maria Mattarella, Segretaria generale della Regione Siciliana.

La dottoressa Mattarella ha guidato la macchina burocratica della Regione con grande passione, competenza e dedizione, così come prima aveva guidato l’Ufficio legale, dimostrando un grande senso delle Istituzioni, un grande spirito di servizio. Ho avuto personalmente modo di apprezzarne le qualità umane e professionali nel periodo in cui ho presieduto la Commissione per la riduzione della spesa regionale.

La Sicilia tutta perde oggi una donna che ha servito i cittadini, che ha servito lo Stato e che ha certamente contribuito alla rinascita della nostra Regione.”