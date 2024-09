Concorso pubblico per operatori sociosanitari a Siracusa

L’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Siracusa ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione di 20 operatori sociosanitari. La selezione avverrà per titoli ed esami, con contratto a tempo indeterminato. Il bando si inserisce in un quadro di potenziamento del personale socioassistenziale della regione, rispondendo alla crescente domanda di figure qualificate in ambito sanitario.

Requisiti per partecipare al concorso

Per partecipare alla selezione è necessario possedere il diploma di istruzione secondaria di primo grado, o l’assolvimento dell’obbligo scolastico, oltre all’attestato di qualifica di Operatore Sociosanitario. Questi requisiti si aggiungono a quelli generali richiesti dalla normativa vigente per accedere ai concorsi pubblici.

Modalità di selezione

Il processo di selezione prevede una prova pratica e una prova orale, con la possibilità di una preselezione, nel caso di un numero elevato di domande. I candidati avranno tempo fino al 19 settembre 2024 per presentare la propria candidatura.