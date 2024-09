Un nuovo comandante alla guida dei Carabinieri della provincia di di Enna: si tratta del Tenente Colonnello Beveroni

Il Tenente Colonnello Alfredo Beveroni è stato nominato nuovo Comandante provinciale dei Carabinieri di Enna. L’ufficiale, originario di Piacenza, prende il posto del Colonnello Angelo Franchi, che si trasferisce a Palermo per guidare il 12° Reggimento “Sicilia”. Beveroni porta con sé un vasto bagaglio di esperienza, maturato attraverso incarichi di rilievo in diverse località italiane e missioni all’estero.

le tappe della carriera del tenente colonnello

Dopo aver completato il 180esimo corso presso l’Accademia militare di Modena e la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, Beveroni ha iniziato il suo percorso professionale presso l’8° Battaglione “Lazio”. Successivamente, ha comandato il Nucleo Operativo e Radiomobile di Como, le Compagnie dei Carabinieri di Castellaneta e di Abano Terme. La sua carriera ha incluso anche un periodo come docente e comandante presso la Scuola Marescialli di Firenze, per poi assumere il comando del Reparto Operativo di Piacenza negli ultimi quattro anni. Beveroni ha inoltre prestato servizio in Bosnia Erzegovina e in Iraq, contribuendo in contesti di alta responsabilità operativa.

la collaborazione istituzionale

Laureato in giurisprudenza, il Tenente Colonnello Beveroni, 48 anni, avvierà ora una serie di incontri con i vertici delle istituzioni locali, tra cui le Autorità Giudiziarie, la Prefettura e la Questura, oltre ai Sindaci della Provincia di Enna, con l’obiettivo di garantire una sinergia efficace tra le diverse forze di sicurezza del territorio. Questo passaggio di consegne segna l’inizio di una nuova fase per il comando provinciale, con un forte accento sulla continuità e sull’efficienza operativa.