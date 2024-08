Maltempo a Enna: alberi abbattuti sulla SS 192, intervento dei Vigili del Fuoco

Il violento temporale che ha colpito Enna oggi pomeriggio ha causato notevoli danni lungo la SS 192 al chilometro 8, dove il forte vento ha abbattuto diversi alberi. I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Enna sono intervenuti prontamente per rimuovere le piante cadute sulla carreggiata. Fortunatamente, nessun veicolo è stato coinvolto dagli alberi caduti, evitando così conseguenze più gravi. Tuttavia, i disagi alla viabilità sono stati inevitabili, con la strada temporaneamente chiusa per consentire ai vigili del fuoco di completare le operazioni di messa in sicurezza e ripristino della normale circolazione. Al momento, le squadre dei vigili del fuoco sono ancora al lavoro per rimuovere gli ultimi ostacoli e garantire la piena riapertura della strada, con l’obiettivo di minimizzare ulteriori disagi per gli automobilisti.