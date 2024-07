Situazione incendi in provincia: dalle 15.30 brucia piano Cannata a Piazza Armerina

Brucia Piano Cannata a Piazza Armerina

Un vasto incendio è scoppiato intorno alle 15.30 nella contrada Piano Cannata a Piazza Armerina. Due squadre dei Vigili del Fuoco sono attualmente impegnate nelle operazioni di spegnimento. Sul posto è in arrivo anche il DOS (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) dei Vigili del Fuoco per valutare la necessità dell’intervento di mezzi aerei. Anche una squadra dell’AIB (Antincendio Boschivo) forestale è presente sul luogo per supportare le operazioni.

Incendio al bivio Misericordia a Enna

Un altro incendio sta impegnando una squadra dei Vigili del Fuoco e un’autobotte al bivio Misericordia, nei pressi della diga Nicoletti. Il vento sta alimentando le fiamme, rendendo il fronte del fuoco particolarmente difficile da controllare e avanzando pericolosamente verso la diga. Le operazioni di spegnimento sono in corso e la situazione è costantemente monitorata per prevenire ulteriori rischi.

Incendio su Montagna Gebbia

Un ulteriore incendio è in atto su Montagna Gebbia, dove le squadre della forestale sono impegnate nelle operazioni di spegnimento. Le autorità locali stanno lavorando in collaborazione per gestire l’emergenza e limitare i danni. La situazione è resa complicata dalle condizioni meteorologiche e dalla conformazione del territorio, che rende difficoltoso l’intervento dei mezzi terrestri.

Le autorità invitano la popolazione a mantenere la calma e seguire le indicazioni delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza personale e facilitare il lavoro delle squadre di soccorso.