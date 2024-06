La Guardia di Finanza di Enna Celebra il 250° Anniversario della Fondazione

Con una cerimonia militare tenutasi all’interno della Caserma “Fin. M.A.V.M. Cataldo LOMBARDO”, la Guardia di Finanza di Enna ha celebrato il 27 giugno il 250° Anniversario della Fondazione del Corpo. All’evento hanno partecipato il Prefetto di Enna, Dott.ssa Maria Carolina Ippolito, le Autorità civili, militari e religiose provinciali e cittadine, una rappresentanza di militari dei Reparti operanti nella Provincia di Enna, e i soci della locale sezione dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, nonché i Gonfaloni del Libero Consorzio Comunale di Enna e delle Città di Enna, Nicosia e Piazza Armerina.

Il Messaggio delle Autorità

Dopo la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e dell’Ordine del giorno speciale del Comandante Generale della Guardia di Finanza, il Comandante Provinciale, Colonnello Fulvio Marabotto, ha ringraziato i presenti esprimendo apprezzamento per il contributo quotidiano delle Fiamme Gialle ennesi nella tutela della legalità e nella salvaguardia dell’economia locale. Ha sottolineato l’importanza del motto scelto per questo storico anniversario, “nella tradizione il futuro”, come sintesi dei valori fondanti dell’istituzione.

Riconoscimenti e Bilanci

Durante la cerimonia sono stati consegnati riconoscimenti morali ai militari distintisi in servizio. L’evento, accompagnato dalle marce militari dell’Associazione Sinfonica Ennese diretta dal Maresciallo Ordinario Pietro Lombardo, si è concluso con la tradizionale lettura della “Preghiera del Finanziere”. Successivamente, è stato presentato il bilancio dei risultati di servizio conseguiti nel 2023 e nei primi cinque mesi del 2024.

Il Bilancio dell’Impegno della Guardia di Finanza

Contrasto delle Frodi e dell’Evasione Fiscale

Nel periodo considerato, la Guardia di Finanza di Enna ha eseguito circa 2.851 interventi ispettivi e 189 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari. Sono stati individuati 10 evasori totali e 44 lavoratori in nero, con 36 soggetti denunciati per reati tributari. Le indagini hanno portato al sequestro di beni per oltre 70 mila euro e alla denuncia di 12 persone nel settore delle accise.

Tutela della Spesa Pubblica

La Guardia di Finanza ha eseguito 31 interventi per verificare l’utilizzo corretto delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, oltre a 25 interventi riguardanti gli aiuti previsti dalla Politica Agricola Comune, con frodi accertate per quasi 2,6 milioni di euro. Complessivamente, sono stati accertati contributi indebitamente percepiti per oltre 3 milioni di euro e denunciati 115 soggetti.

Contrasto alla Criminalità Organizzata ed Economico-Finanziaria

In materia di riciclaggio, sono stati eseguiti 22 interventi con la denuncia di 16 persone e il sequestro di beni per oltre 260 mila euro. L’azione contro il crimine organizzato ha portato alla denuncia di 7 soggetti e al sequestro di beni per circa 3 milioni di euro.

Controllo Economico del Territorio e Sicurezza Pubblica

La Guardia di Finanza assicura un costante presidio contro le diverse forme di illegalità attraverso il controllo economico del territorio e il servizio “117”. Questa presenza sul territorio permette di acquisire dati e notizie per individuare e contrastare prontamente le attività illecite.

La celebrazione del 250° Anniversario della Guardia di Finanza di Enna ha rappresentato un momento di riflessione e di orgoglio per un corpo che, forte delle proprie tradizioni, guarda con determinazione alle sfide future, continuando a garantire sicurezza e legalità al servizio della collettività.