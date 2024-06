Piazza Armerina – Asilo nido comunale Miriam Schillaci: Il comune indìce la gara per l’assegnazione della gestione

Il comune ha indetto una nuova gara d’appalto per l’assegnazione della gestione dell’asilo nido comunale Miriam Schillaci per il periodo che va dal 01/08/2024 al 31/07/2026. L’iniziativa, volta a garantire un servizio educativo di qualità per i più piccoli, prevede la selezione di un’impresa specializzata nel settore dell’infanzia. Per partecipare alla gara, le imprese devono possedere specifici requisiti di esperienza e competenza nella gestione di strutture educative per l’infanzia e che dispongano di personale qualificato. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro una data specifica, che verrà comunicata nel bando ufficiale. Le imprese interessate dovranno compilare la modulistica fornita e allegare tutta la documentazione richiesta. Tra i documenti necessari figurano le certificazioni di qualità, i bilanci degli ultimi anni e le referenze di precedenti gestioni. La commissione esaminatrice valuterà le proposte sulla base di criteri ben definiti, tra cui la qualità del progetto educativo, l’esperienza pregressa e l’offerta economica. Saranno privilegiate le proposte che dimostreranno un approccio innovativo all’educazione dei bambini e che garantiranno il massimo livello di sicurezza e comfort nelle strutture. L’impegno di spesa complessivo è di €. 399.250,00 che verrà inputato separatamente ai bilanci 2024,2025 e 2026.