ASP Enna: un piano per le ondate di calore

In questi giorni l’Unità sta provvedendo a distribuire, in tutti i reparti dei presidi ospedalieri e dei servizi, locandine informative contenenti, oltre alle Linee Guida proposte dal Ministero della Salute, anche i numeri utili da contattare in caso di emergenza, in modo tale da essere fruibili dai pazienti degenti, dai familiari e dal personale sanitario in servizio. La campagna di sensibilizzazione è rivolta a tutta la popolazione grazie al coinvolgimento di tutti i medici di Medicina Generale dell’ASP di Enna.

Incontro e confronto

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di riflessione e confronto attivo tra gli operatori sanitari, sulle strategie promosse dal Ministero della Salute per la gestione delle ondate di calore e per la prevenzione dei loro effetti, soprattutto della popolazione più fragile. Nel corso dell’incontro sono state esposte le linee di intervento definite dall’Asp all’interno del Piano Operativo Locale – Estate 2024.

Piano Operativo Locale

Questo evento rappresenta solamente una delle iniziative che l’U.O.S. EPSA, guidata dalla Dott.ssa Eleonora Caramanna, in sinergia con il gruppo di lavoro formato dalla Dott.ssa Vera Arena, Dott.ssa Carmen Pulvirenti e Dott.ssa Claudia Giuffrida, ha programmato per l’estate 2024, nell’ottica della prevenzione degli effetti del caldo sulla salute.