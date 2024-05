Piazza Armerina – Il Palio dei Normanni alla festa medievale di Castiglion Fiorentino. I musici parteciperanno ad un concorso.

Il Rione Cassero e Castiglion Fiorentino si preparano ad accogliere la Festa Medievale BiancoAzzurra, un evento imperdibile che trasforma la cittadina toscana in un palcoscenico medievale. Quest’anno, la manifestazione si terrà nei giorni 24-25-26 e 31 maggio, oltre al 1-2 giugno 2024. Ed è proprio alla volta della ridente cittadina toscana che il coordinatore Dino Vullo, ed una rappresentanza del Palio dei Normanni, sono pronti a partire per proporre ancora una volta la manifestazione piazzese all’attenzione di una platea nazionale e internazionale.

Abbiamo rivolto alcune domande al coordinatore del Palio, Dino Vullo

Quali sono stati i suoi principali obiettivi dal momento che è diventato Coordinatore del Palio dei Normanni.

Da quando sono coordinatore, ho cercato, insieme all’amministrazione, di favorire e migliorare qualitativamente la nostra manifestazione. Abbiamo ereditato un evento importantissimo, ma negli anni era stato promosso poco e male, tanto che spesso veniva considerato una festa di paese piuttosto che un evento significativo. Il Palio è oggi considerato fondamentale per l’economia della nostra città perché capace di attrarre turismo.

Da festa di paese a attrattore turistico: come avete trasformato la manifestazione?

Abbiamo organizzato la manifestazione, apportando una serie di miglioramenti scenici, in modo da farlo diventare sempre di più una delle più grandi rievocazioni storiche d’Italia e non solo del meridione. Nel contempo abbiamo lavorato sulla promozione portando delegazioni del Palio dei Normanni fuori dai confini locali e regionali. Malta, Siena e Castiglion Fiorentino sono alcune delle tappe importanti che hanno caratterizzato questa attività promozionale.

Come è nata la collaborazione con Castiglion Fiorentino.

Due anni fa, abbiamo iniziato una collaborazione con il comune di Castiglion Fiorentino, quando i loro sbandieratori hanno partecipato al nostro Palio. Da lì, è nato un dialogo costante che ha portato alla creazione di un tavolo tecnico. Questo ci ha permesso di pianificare appuntamenti importanti e di sviluppare ulteriori momenti di collaborazione.

Quali sono i gruppi esterni coinvolti in queste iniziativa?

Tra i gruppi esterni ci sono il gruppo del magistrato dei ragazzi del Magistrato dei Quartieri che recentemente si sono costituiti in un’associazione autonoma pur essendo un’associazione autonoma, indipendente dai quartieri. Ultimamente sono stati a Malta per rappresentarci e sono un elemento fondamentale per il successo e la promozione del Palio.

Quali sono gli obiettivi a lungo termine per il Palio dei Normanni?

L’obiettivo è che il Palio diventi non solo la più grande rievocazione storica del sud Italia, ma anche una delle principali a livello nazionale e internazionale. La nostra visione è di continuare a migliorare e promuovere l’evento, coinvolgendo sempre di più la comunità piazzese e aumentando le collaborazioni.

Ringraziamo Dino Vullo e auguriamo ai ragazzi che si esibiranno domenica prossima di ottenere grandi soddisfazioni.

Pubblichiamo qui sotto un estratto del regolamento della gara che si svolgerà domenica a Castiglion Fiorentino.

Il regolamento della “Pugna Sub Turri 2024”, parte della Festa Medievale Biancoazzurra, prevede che ogni gruppo partecipante possa essere composto da un massimo di 15 tamburini, un porta stendardo e un maestro di campo, tutti in abiti medievali. La gara si svolgerà in due fasi: una prima esibizione di 3-7 minuti e una finale di 6-10 minuti. L’ordine di esibizione sarà stabilito tramite sorteggio pubblico. La giuria, composta da esperti di esecuzione musicale e coreografie storiche, valuterà le performance su base tecnica, esecuzione musicale e coreografia, con un sistema di penalità per errori come la perdita di passo, la caduta di bacchette e lo sforamento del tempo.

I premi per i vincitori saranno distribuiti come segue: il primo classificato riceverà un tamburo napoleonico artigianale più 400 euro, il secondo 250 euro, il terzo 100 euro e il quarto 50 euro. Il cronometro della gara partirà al primo colpo di tamburo o all’ingresso del primo tamburino nel campo di gara e si fermerà all’uscita dell’ultimo atleta. Inoltre, ogni giurato potrà formulare una votazione provvisoria da confermare o modificare al termine di tutte le esibizioni per evitare penalizzazioni ai gruppi esibitisi per primi