Maurizio Gulina riconfermato presidente prov.le della categoria impiantisti di Confartigianato Enna

L’Assemblea provinciale della categoria Impiantisti di Confartigianato Imprese Enna, convocata il 23 maggio 2024, ha riconfermato all’unanimità Maurizio Gulina nel ruolo di Presidente provinciale per la categoria. Gulina ricoprirà anche la carica provinciale di presidente dei manutentori-bruciatoristi.

Nuovo direttivo per la categoria impiantisti

Gulina sarà affiancato da Alfio Francesco Gravagna di Troina, Presidente provinciale dei Termoidraulici, Antonino Condello di Aidone, Presidente provinciale degli Elettricisti, e Peter Barreca di Enna, Presidente provinciale degli Antennisti-elettronici. Gli eletti lavoreranno per assistere e tutelare tutti i colleghi del settore impianti.

Sfide e opportunità per gli impiantisti

Nel contesto attuale, gli impiantisti devono confrontarsi con un sistema normativo in continua evoluzione. Maurizio Gulina ha sottolineato l’importanza di mantenere un alto livello di professionalità e di vigilanza per far sì che le modifiche del sistema di regole valorizzino e tutelino le imprese del settore. In particolare, ha citato il decreto Controlli e il regolamento UE 2024/57 relativo ai gas fluorurati e ad effetto serra come esempi di normative che richiedono attenzione costante.

Iniziative per il futuro

Oltre a garantire la conformità normativa, Gulina e il suo team si impegneranno a sfruttare le opportunità legate al green deal, alle Comunità energetiche, al piano Transizione 5.0 e all’agrisolare. Queste iniziative rappresentano occasioni importanti per le imprese del settore impianti, che potranno beneficiare delle misure proposte per favorire lo sviluppo sostenibile e innovativo.

### Frase Chiave

maurizio gulina riconfermato presidente

### Meta Descrizione

Maurizio Gulina è stato riconfermato presidente della categoria Impiantisti di Confartigianato Enna. Gulina, affiancato dal nuovo direttivo, lavorerà per tutelare le imprese del settore e cogliere le opportunità legate al green deal e alla Transizione 5.0.

### Elenco Parole Chiave

maurizio gulina, confartigianato enna, impiantisti, manutentori-bruciatoristi, normative, green deal, Transizione 5.0, Comunità energetiche, agrosolare