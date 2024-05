Enna – Demetriadi, festival di eventi per rivivere il mito greco. Il programma della manifestazione

Il Comune di Enna e l’assessorato all’Istruzione annunciano l’avvio del progetto DEMETRIADI Fest | Le dee – Le madri – La terra, un’iniziativa culturale per riscoprire e rivivere i miti antichi attraverso una lente contemporanea. L’evento si terrà dal 26 al 30 maggio e coinvolgerà istituzioni scolastiche e la comunità locale in una serie di attività artistiche, teatrali e didattiche. Demetriadi scuola intende esplorare il valore del mito e del sacro, con particolare attenzione al ruolo della donna e dell’ambiente. Attraverso vari linguaggi espressivi, come letteratura, cinema e teatro, il festival mira a risignificare luoghi, spazi e identità, promuovendo una riflessione profonda sul senso del sacro nella contemporaneità.

Il mito di Kore e Demetra

Il mito di Kore e Demetra offre molteplici chiavi di lettura che ci permettono di interpretare il presente come una tappa del percorso dell’umanità. Le declinazioni del mito saranno analizzate sotto diversi aspetti: antropologico, psicologico, sociale, ambientalista, mitico-letteraria ed etno-antropologica.

Educazione e comunità

“Le Demetriadi Educational – spiega l’Assessore alla Cultura Giuseppe La Porta – sono l’espediente con cui attraverso il mito “la comunità educante” educa alla identità comune e alla cittadinanza. Di anno in anno riempiremo le Demetriadi di contenuti Educativi come risposta alla povertà educativa dei nostri ragazzi e della comunità.”

Eventi e attività

Il festival prevede una ricca serie di eventi, tra cui letture, performance teatrali, mostre artistiche realizzate da tutte le scuole della città e attività didattiche che coinvolgeranno direttamente gli studenti delle scuole locali.