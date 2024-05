Il consiglio comunale di Piazza Armerina torna a riunirsi il 14 maggio. L’ordine del giorno

Il Consiglio Comunale di Piazza Armerina si riunirà il prossimo 14 maggio alle ore 17:00. I l consiglio si occuperà dell’approvazione delle rate e delle scadenze di pagamento della TARI per l’anno 2024. Questa decisione è di fondamentale importanza per i cittadini, in quanto influenzerà direttamente le modalità e i tempi di pagamento di questa tassa sui rifiuti, che incide notevolmente sul bilancio familiare.

Un altro punto prevede la discussione, l’approvazione e l’adozione del regolamento comunale per la concessione in uso della Sala Conferenze di Sant’Anna Vecchia, situata nell’ex Convento delle Agostiniane. La decisione riguarda la gestione di un bene comune, punto nevralgico per la vita culturale e sociale del comune.

Infine, il consiglio risponderà all’interrogazione relativa alla “Campagna di meccanizzazione agricola E.S.A.”, presentata dal Presidente del Consiglio Comunale, Cons. Calogero Cursale e dalla Cons. Aura Filetti. Questa discussione potrebbe avere implicazioni significative per lo sviluppo economico del territorio, in particolare per il settore agricolo, che rappresenta una componente critica dell’economia locale.