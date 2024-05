Proiezione gratuita del documentario “Food for profit” a Piazza Armerina

L’Università Popolare del Tempo Libero invita il pubblico alla proiezione gratuita del documentario “Food for Profit”, che si terrà sabato 25 maggio alle ore 18:30 presso la sala convegni dell’ex chiesa di Sant’Anna a Piazza Armerina. Il documentario, realizzato da Giulia Innocenzi e Paolo D’Ambrosi, è rapidamente diventato un caso cinematografico, registrando un alto numero di spettatori in cinema, circoli culturali, scuole e altri luoghi informali. “Food for Profit” è attualmente uno dei film più visti e discussi, grazie al suo approccio critico e approfondito.

Un’indagine sull’industria della carne

“Food for Profit” esplora il mondo dell’industria della carne, mettendo in luce il legame tra le lobby del settore e il potere politico europeo. Il film analizza come questi rapporti influenzino la qualità del cibo che consumiamo e il livello di inquinamento ambientale. La proiezione rappresenta un’opportunità per riflettere su tematiche cruciali e attuali, con un focus particolare sulle implicazioni etiche e ambientali delle scelte alimentari.

La proiezione è proposta dall’Università Popolare del Tempo Libero “Ignzio Nigrelli”, si svolgerà nell’ex chiesa di Sant’Anna e sarà anche un momento di discussione e confronto. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.