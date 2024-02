Riapertura della galleria di via Libero Grassi a Piazza Armerina: lavori in corso

L’intervento di manutenzione straordinaria in via Libero Grassi, a Piazza Armerina, segue l’incidente avvenuto domenica mattina all’alba, che ha coinvolto due autoveicoli all’uscita della galleria, nei pressi dell’innesto con l’area parcheggio di San Pietro. L’assessore ai Lavori Pubblici, Epifanio Di Salvo, ha annunciato che la riapertura della galleria è prevista per la prossima settimana, affermando che sono già iniziati i lavori di ripristino necessari per garantire la sicurezza della viabilità.

Il piano di intervento prevede, in particolare, la sostituzione completa del guard rail danneggiato nell’incidente. Questa operazione richiede lo smontaggio della vecchia barriera di sicurezza e l’installazione di una nuova, capace di rispondere efficacemente agli standard di sicurezza attuali. Oltre alla barriera, sarà necessario intervenire sulla segnaletica orizzontale, con un ridisegno che mira a migliorare la guida dei veicoli all’interno e nelle immediate vicinanze della galleria.

Le parole dell’assessore Di Salvo trasmettono un messaggio di pronta reazione e impegno da parte dell’amministrazione comunale, volta a minimizzare i disagi per i cittadini e a garantire la sicurezza stradale. La galleria di via Libero Grassi rappresenta un’arteria fondamentale per la mobilità nella zona, e il suo rapido ripristino è essenziale per il flusso veicolare e la sicurezza degli utenti della strada.