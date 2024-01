Presunte anomalie nella gestione del comune di Valguarnera: esposto presentato alla Regione Siciliana che indaga

Il Comune di Valguarnera sta affrontando serie accuse riguardanti la gestione amministrativa. Di recente, i consiglieri comunali di opposizione Filippa Greco e Giuseppe Speranza hanno presentato un esposto al Dipartimento regionale delle Autonomie Locali, sollevando preoccupazioni su diverse “anomalie” nella gestione dell’Ente. Queste preoccupazioni riguardano aspetti vari come la struttura organizzativa dei servizi municipali, la mancanza di trasparenza nella pubblicazione degli atti amministrativi e presunte illegittimità in alcune azioni del sindaco e della Giunta comunale.

La Regione Siciliana ha risposto diffidando il Comune di Valguarnera a fornire, entro 30 giorni, una relazione dettagliata e documentata in risposta alle accuse sollevate. Inoltre, il mancato rispetto di questo termine o l’incompletezza della documentazione fornita potrebbe portare all’avvio di un procedimento ispettivo a carico del Comune.

Le principali anomalie segnalate includono modifiche non motivate nella struttura organizzativa del Comune, mancata pubblicazione degli atti su temi cruciali come ambiente, tasse e polizia municipale, e la mancanza di trasparenza nella gestione amministrativa. Altre criticità sollevate riguardano atti di dubbia legittimità da parte della Giunta e del sindaco, tra cui il mancato recupero di somme pagate a terzi e questioni relative all’accordo transattivo con il Comune di Piazza Armerina.

Questa situazione solleva interrogativi significativi sulla governance locale e l’aderenza ai principi di legalità e trasparenza nella gestione amministrativa, ma fintanto che la regione e l’opinione pubblica non conosceranno il punto di vista dell’amministrazione comunale e del sindaco Francesca Draià non possiamo che avvalerci del beneficio del dubbio per giudicare questa vicenda.