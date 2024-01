Vertice infrastrutturale ad Enna: l’attenzione si concentra sull’incontro con l’assessore regionale Aricò

Enna si prepara a ospitare un incontro di rilievo sul tema della viabilità. Al centro dell’attenzione, la visita dell’Assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, programmata per l’8 febbraio. Questo evento rappresenta un’importante occasione di dialogo e aggiornamento sullo stato delle infrastrutture stradali nella provincia. Il presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Nino Cammarata, ha commentato l’imminente incontro: “La visita dell’assessore Aricò a Enna è un momento fondamentale per discutere la situazione della strada Nord-Sud e delle altre arterie vitali della nostra provincia.”

Cammarata ha inoltre riconosciuto il ruolo significativo che quest’incontro gioca nello sviluppo infrastrutturale del territorio: “Questo vertice è cruciale per l’avanzamento e lo sviluppo del nostro territorio e dell’intera Sicilia. Siamo grati per l’opportunità di discutere questioni di vitale importanza come la viabilità sulla Nord-Sud e i lavori allo svincolo Ferrarelle dell’A19 Catania-Palermo.” Il presidente ha poi sottolineato l’impegno e l’attenzione del partito verso questi temi: “È nostro dovere focalizzarci su decisioni rapide e efficaci per risolvere le problematiche infrastrutturali, che hanno un impatto diretto sul benessere delle comunità locali, come quelle di Enna e Villarosa.”

Le parole di Cammarata riflettono l’importanza strategica di questo incontro per il futuro della mobilità e dell’infrastruttura nella regione, e sottolineano l’impegno costante nel promuovere e migliorare le condizioni di vita e di trasporto in Sicilia.

A.F.