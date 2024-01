Valguarnera inaugura innovativo impianto fotovoltaico per la scuola media Angelo Pavone

Il Comune di Valguarnera Caropepe, in Sicilia, ha recentemente inaugurato un impianto fotovoltaico all’avanguardia presso la Scuola Media Angelo Pavone. Questo progetto rappresenta un passo significativo verso la sostenibilità ambientale e l’efficienza energetica, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

L’impianto, dalla potenza di 24 KWh con 20 KW di immissione, è stato abbinato a un sistema di accumulo di 20 KW. Il finanziamento di 70.000 euro proviene dal Piano Nazionale, dimostrando l’impegno del governo nell’appoggiare iniziative green. Sorprendentemente, i lavori sono stati completati con un costo inferiore, a circa 52.000 euro, sotto la progettazione dell’ingegnere Vittorio Giarratana.

La scelta di investire in un impianto fotovoltaico per la scuola non è solo una dichiarazione di intenti ecologici, ma anche un’azione concreta per ridurre le emissioni di CO2 e i costi energetici. Si stima un risparmio annuo di circa 9.000 euro e una riduzione di 30.000 KWh nel consumo di energia elettrica, avvicinando l’edificio a un’autonomia energetica quasi completa.

Questo progetto pone la Scuola A. Pavone all’avanguardia nell’ambito dell’efficientamento energetico, rendendola una delle strutture scolastiche più sicure ed efficienti della provincia. La soddisfazione espressa dalle autorità locali riguardo al lavoro svolto sottolinea l’importanza di tali iniziative per la comunità di Valguarnera, che continua a investire nell’energia sostenibile.

L’installazione di questo impianto fotovoltaico non è solo un esempio di innovazione tecnologica, ma anche un modello di come le comunità possano contribuire attivamente alla lotta contro il cambiamento climatico, promuovendo al contempo la resilienza e l’autosufficienza energetica.