Piazza Armerina domenica 21 ospita la prima tappa provinciale di corsa campestre

Domenica 21 gennaio 2024, Piazza Armerina sarà teatro di un importante evento sportivo: la prima tappa provinciale di corsa campestre. L’evento è organizzato dalla ASD Polisportiva Disabili Erei di Piazza Armerina, su mandato del Comitato Provinciale del Centro Sportivo Italiano, diretto dal Sig. Alberto Lo Giudice. La dott.ssa Madia, presidente della ASD Erei, ha espresso la sua gratitudine verso il Sindaco Avv. Antonino Cammarata e l’Assessore Dott. Epifanio Di Salvo per il loro sostegno e collaborazione nella realizzazione dell’evento. La loro assistenza nella concessione delle autorizzazioni necessarie e nell’individuazione del percorso e della struttura dove si svolgerà la gara è stata fondamentale.

L’evento avrà luogo in orario antimeridiano nella zona di Canalicchio, c.da Bellia, con inizio previsto alle 10 del mattino. Questa competizione vede la partecipazione di atleti di tutte le età e abilità, inclusi i più piccoli (categoria cuccioli ed esordienti) e gli atleti DIR (Disabilità Intellettivo-Relazionale), che affronteranno un percorso di 700 metri. Le categorie successive, tra cui ragazzi, allievi, cadetti, fino a Juniores, Seniores e Amatori, si sfideranno su un percorso più lungo, di 5,600 metri. Le gare si susseguiranno a intervalli di circa 30 minuti l’una dall’altra, offrendo un’intera mattinata di sport e competizione.

La cerimonia di premiazione è prevista per le ore 13:30. I vincitori di ogni categoria saranno promossi alla provagionale, evento che la dott.ssa Madia auspica possa essere ospitato anch’esso a Piazza Armerina. Questa tappa di corsa campestre non è solo una competizione sportiva, ma anche un esempio di inclusione e partecipazione. Rappresenta un’opportunità per atleti con e senza disabilità di gareggiare insieme, promuovendo lo sport come mezzo di unione e superamento delle barriere. Piazza Armerina si dimostra così non solo una città ricca di storia e cultura, ma anche un luogo dove lo sport e l’inclusione giocano un ruolo fondamentale nella vita della comunità.

Ecco un elenco dettagliato del programma:

Ore 9:15 – Apertura dell’impianto

Ore 9:30 – Riunione tecnica

Ore 9:45 – Accreditamento atleti

Ore 10:15 – Inizio competizioni nel seguente ordine:

Ore 10:15 – Partenza Cuccioli-esordienti/dir con percorso di 700mt (1 giro)

Ore 10:45 – Partenza Ragazzi/e con percorso di 1.050mt (1,5 giri)

Ore 11:15 – Partenza Cadetti/e con percorso di 2.100mt (3 giri)

Ore 11:45 – Partenza Allievi/e con percorso di 2.800mt (4 giri)

Ore 12:15 – Partenza Juniores/Seniores/Amatori con percorso di 5.600mt (8 giri)

Ore 13:30 – Premiazione

Per ulteriori informazioni:

Luisella Madia – Tel. 3294124965

Fernando Cipriano – Tel. 3924035004