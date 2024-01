Valguarnera: tre giorni di festeggiamenti in nome di re carnevale.

Il carnevale di Valguarnera si annuncia come un evento imperdibile per la comunità e per i visitatori da ogni dove. La festa, sentita e partecipata dai cittadini, promette di immergere la città in un vortice di colori e musica, con carri allegorici che non hanno nulla da invidiare ai celebri carnevali di Acireale e Sciacca. Le manifestazioni iniziano il 10 febbraio con una serata danzante presso Villa Falcone – Borsellino, e culminano con la premiazione della maschera più bella.

Il giorno seguente, domenica 11 febbraio, le vie si animano con la sfilata dei gruppi in maschera, che partono dalla storica Piazza Col. Tuttobene fino a raggiungere la Piazza della Repubblica, dove i gruppi partecipanti riceveranno un riconoscimento. Il clou delle celebrazioni è previsto per martedì 13 febbraio, quando gli studenti delle scuole locali sfileranno, regalando alla città un’ulteriore ondata di gioia e creatività.

L’amministrazione guidata dal sindaco Francesca Draià sottolinea l’importanza dell’evento, che si sta consolidando anno dopo anno, trasformandosi in un vero e proprio attrattore turistico, grazie anche al supporto delle attività commerciali, delle associazioni e dei cittadini. Un appuntamento che celebra la tradizione, il Carnevale di Valguarnera è un esempio luminoso di come la cultura e il divertimento possano essere utilizzate per far crescere una comunità.

(nella foto il sindaco Francesca Draià al centro)