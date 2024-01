Piazza Armerina – Walkislife: un nuovo modo di vivere l’attività fisica all’aria aperta

WalkIsLife non è solo una semplice camminata, ma un vero e proprio evento che trasforma l’esercizio fisico in un’esperienza culturale e sensoriale unica. Guidati dalla competenza e dalla passione di Paola Mercurio, laureata in scienze motorie e tecnico federale di nuoto, i partecipanti si immergono in un’attività all’aria aperta che coniuga benessere fisico e riscoperta del territorio.

L’idea alla base di WalkIsLife nasce dalla visione di Paola: unire l’esercizio fisico all’esplorazione di ambienti sia naturali che culturali. Questa iniziativa offre percorsi sempre diversi, spaziando tra centri storici, siti archeologici, lungomari e altri luoghi di interesse culturale. Ogni evento WalkIsLife è un’avventura che si snoda attraverso la storia e la bellezza dei luoghi, rendendo l’attività fisica un’esperienza arricchente sotto molti aspetti.

La durata dell’allenamento, che si estende per circa un’ora e mezza, varia in base al percorso scelto. Il vero elemento distintivo, però, è la musica. Scelta accuratamente per essere coinvolgente e stimolante, essa viene trasmessa attraverso cuffie e accompagna i partecipanti in un viaggio ritmico che allinea il corpo e la mente. Il coach, figura centrale dell’evento, non si limita a guidare il gruppo lungo il percorso, ma propone anche momenti di ginnastica attiva, rendendo l’esperienza divertente e performante.

Divertimento, attività motoria, cultura ed energia positiva sono i pilastri su cui si fonda WalkIsLife. Questi eventi rappresentano una risposta innovativa e coinvolgente alla crescente richiesta di un approccio alla fitness che sia olistico, divertente e culturalmente arricchente. Paola Mercurio, con la sua iniziativa, non solo promuove uno stile di vita attivo, ma invita anche a riscoprire e valorizzare il patrimonio culturale e naturale che ci circonda.

WalkIsLife si presenta come un’esperienza unica nel panorama dell’attività fisica all’aperto: un mix perfetto di salute, cultura e divertimento, guidato dalla passione e dall’esperienza di Paola Mercurio. Un invito a riscoprire il piacere del movimento e la bellezza delle nostre città e paesaggi in un modo completamente nuovo.

