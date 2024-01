Feste e sagre in Sicilia nel weekend del 20/21 gennaio: tradizione e devozione si incontrano

Lettori di Startnews bentrovati in questa che sappiamo essere una rubrica molto attesa. Feste ,sagre, eventi religiosi come sapete ogni settimana arricchiscono i weekend siciliani ed io cerco di raccontarveli tutti. Dopo la scorpacciata di eventi legati al Natale adesso torniamo a segnalarvi le più tradizionali sagre e le feste religiose. Visitare e conoscere la Sicilia significa anche conoscerne a fondo le tradizioni popolari ed io… vi do una mano a farlo. Iniziamo.

La Sicilia, terra di antiche tradizioni e ricca di storia, si appresta a vivere un fine settimana all’insegna di festività e sagre che affondano le radici nella devozione e nella cultura popolare. Il weekend del 20 e 21 gennaio si preannuncia ricco di eventi che celebrano la fede e la comunità.

Ad Aci Sant’Antonio, provincia di Catania, si svolge la storica Festa di Sant’Antonio Abate, patrono degli animali e protettore degli agricoltori. Fervono i preparativi per la celebrazione che culmina il 17 gennaio e prosegue fino al 24, con un programma che tradizionalmente comprende la benedizione degli animali, banchetti all’aperto, musica e fuochi d’artificio. La festa è un momento di incontro per la comunità e attrae visitatori da tutta l’isola, ansiosi di partecipare alla suggestiva processione e alle numerose attività culturali e gastronomiche.

A Siracusa, la venerazione di San Sebastiano, il santo martire e soldato romano, raggiunge il suo apice. Dal 17 al 21 gennaio, la città si adorna di luci e colori, mentre i fedeli si raccolgono in preghiera e partecipazione. La festa di San Sebastiano è un evento di grande rilievo che vede la sua chiesa, situata nel cuore storico di Siracusa, divenire fulcro di un profondo sentimento religioso che si manifesta attraverso celebrazioni liturgiche, concerti di musica sacra e spettacoli che coinvolgono l’intera comunità.

Queste manifestazioni non solo rappresentano un’occasione di festa e di aggregazione ma sottolineano anche l’importanza del patrimonio culturale siciliano, contribuendo a preservare usanze e costumi che rischiano l’oblio. I visitatori avranno la possibilità di assaporare piatti tipici, partecipare a riti secolari e vivere un’esperienza immersiva nella Sicilia più autentica.

Il weekend del 20 e 21 gennaio in Sicilia è quindi un appuntamento da non perdere per chi desidera conoscere e vivere la tradizione e la cultura di un’isola che non smette mai di stupire.

Eliana Sofia Cavallaro per StartNews