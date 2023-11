Piazza Armerina , partiti i lavori per realizzare la rotonda all’ingresso Nord

A Piazza Armerina, dopo un’attesa prolungata e ulteriori ritardi, sono finalmente iniziati i lavori per la realizzazione di una nuova rotonda all’ingresso nord della città. Questo progetto, atteso da oltre quindici anni, rappresenta un importante sviluppo urbano e un passo significativo verso il miglioramento della circolazione veicolare nella zona nord della città.

La necessità di questa rotonda era già emersa circa quindici anni fa, quando era diventato evidente che i semafori situati in via Conte Ruggero erano più un ostacolo che un aiuto alla fluidità del traffico in ingresso e in uscita da Piazza Armerina. Inizialmente, si tentò di risolvere il problema con sbarramenti artificiali per creare una sorta di rotonda temporanea, ma questa soluzione si rivelò insufficiente e, a causa della mancanza di fondi, non fu possibile realizzare un’opera permanente e il progetto fu abbandonato.

La situazione è rimasta in stallo fino a quando l’amministrazione Cammarata, dopo anni di ricerca di finanziamenti, è riuscita finalmente a trovare i fondi necessari.. Una volta ottenuto il finanziamento, i mesi successivi furono dedicati alla gara d’appalto e alla risoluzione di alcune questioni burocratiche. La realizzazione della rotonda è destinata a migliorare notevolmente la mobilità urbana, facilitando il flusso di traffico e rendendo più sicuro un incrocio spesso oggetto di incidenti.

