Tragedia nei pressi di Piazza Armerina: un giovane valguarnerese perde la vita sulla Statale 117 bis

Un tragico evento ha scosso la comunità di Valguarnera e Piazza Armerina. Un giovane di 26 anni, identificato con le iniziali A. L., ha perso la vita in un incidente stradale sulla Statale 117 bis nei pressi del parco Ronza. Il ragazzo stava guidando la sua moto quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo e ha fatto un volo fuori dalla strada. L’allarme è stato dato da alcuni automobilisti di passaggio che hanno notato la moto rovesciata sul ciglio della strada. I soccorsi sono arrivati rapidamente sul posto, ma purtroppo per il giovane non c’era più nulla da fare. I gravi traumi subiti nella caduta sono stati fatali.

Le indagini sono ancora in corso per determinare la dinamica esatta dell’incidente. Secondo le prime ipotesi, il giovane, residente a Valguarnera, potrebbe aver perso il controllo della moto mentre percorreva un tratto rettilineo a velocità sostenuta. L’impatto contro il guardrail ha causato traumi che hanno portato alla sua morte. La notizia della tragedia si è diffusa rapidamente e molti amici e conoscenti hanno espresso il loro cordoglio sui social network, increduli per la perdita del giovane.