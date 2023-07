La sagra del cannolo di Nicosia: un evento per celebrare il dolce più amato della Sicilia

L’Associazione di Promozione Sociale di Nicosia (Movimento per la Difesa dei Territori) , guidata dal Presidente Fabio Bruno, ha proposto l’organizzazione di un evento speciale per celebrare uno dei dolci più amati della Sicilia: il cannolo. In una lettera indirizzata al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri comunali di Nicosia, l’Associazione ha espresso il desiderio di calendarizzare e organizzare la “Sagra del Cannolo di Nicosia”.

I cannoli di Nicosia sono noti per essere tra i più deliziosi della Sicilia e hanno ricevuto numerosi riconoscimenti nazionali. L’Associazione ritiene che sia giunto il momento di promuovere questa prelibatezza in modo più strutturato. L’evento proposto si terrà durante uno dei periodi in cui la ricotta, ingrediente chiave del cannolo, è di qualità superiore, ovvero in primavera o in autunno.

Nonostante la pasticceria di Nicosia sia ampiamente apprezzata, l’Associazione ritiene che il cannolo possa essere il mezzo ideale per promuovere tutti gli altri dolci tipici locali. Tra questi, i nocattoli, i torroncini, le rame di mandorla, i braccialetti, la pignolata, gli amaretti, le sfinci, i tortoni, i biscotti a esse e i bocconcini.

Durante la sagra, i visitatori avranno l’opportunità di degustare cannoli freschi appena preparati e assistere alla loro preparazione. L’evento potrebbe includere anche concorsi per il miglior cannolo e altre attività collaterali, come spettacoli musicali, stand di artigianato locale e degustazioni e vendita di altri prodotti tipici di Nicosia.

L’Associazione si è offerta di collaborare alla strutturazione e promozione dell’evento, insieme ad altre associazioni di Nicosia. Hanno anche proposto un motto per l’evento: “Il cannolo di Nicosia, il cannolo più buono che ci sia”.