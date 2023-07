Un fine settimana di sagre e feste in Sicilia tra tradizione e gastronomia

Festino 2023: celebrando Santa Rosalia a Palermo

Il culmine delle espressioni popolari e del folklore palermitano si raggiunge con il Festino 2023, un evento molto atteso che attira decine di migliaia di turisti a Palermo. La festa, in onore di Santa Rosalia, inizia il 14 luglio, ma le celebrazioni partono già dal weekend precedente.

Gastronomia siciliana: le sagre di queso fine settimana

Per gli amanti del cibo, luglio è il mese ideale per godersi le sagre dei prodotti tipici. Il Spincia Fest di Custonaci celebra la deliziosa frittella siciliana, mentre lo Stragusto Trapani è una celebrazione del cibo di strada. Quest’ultimo è in programma per l’ultima settimana di luglio, ma le anticipazioni iniziano già nel weekend dell’8 e 9.

La stagione del grano: Rituale della Mietitura

Luglio è anche il mese del grano in Sicilia, e il rito della mietitura è rivivito in molte località. La Festa della mietitura di Gioiosa Marea e Naturalmente a Tangi offrono degustazioni, giochi, musica e folklore.

Eventi religiosi: la festa di San Calogero

Tra le feste religiose più belle della Sicilia, la Festa di San Calogero di Agrigento segna l’inizio di luglio con processioni anche nel palermitano.

Il weekend dell’8 e 9 luglio 2023 in Sicilia offre una vasta scelta di eventi per tutti i gusti, tra sagre, feste religiose e rievocazioni storiche. Non perdere questa opportunità di immergerti nella ricchezza culturale e gastronomica di questa splendida regione.

Eliana Sofia Cavallaro per StartNews