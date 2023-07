Premio Città di Leonforte: un ponte tra innovazione e tradizione nel cuore della Sicilia

Leonforte, una città ricca di storia e cultura, celebra il 40° anniversario del “Premio Città di Leonforte” con un’edizione speciale che unisce innovazione e tradizione. La manifestazione culturale, patrocinata dal comune di Leonforte, prevede tre sezioni: teatro, narrativa e poesia. Il bando e il modulo di partecipazione sono già disponibili sul sito ufficiale del comune. Le candidature per la sezione teatro devono essere presentate entro le 12:00 del 24 luglio, mentre per le sezioni narrativa e poesia la scadenza è fissata per le 12:00 del 6 agosto.

Gli eventi della sezione teatro si svolgeranno nel centro storico di Leonforte, caratterizzato dal giallo della pietra arenaria. Questa scelta offre al pubblico l’opportunità di conoscere la storia della città, facendo rivivere luoghi come la Piazza Margherita, il Palazzo dei Principi Branciforti, il Piano dell’Immacolata e le viuzze del centro storico.

La 40° edizione del “Premio Città di Leonforte” rappresenta una scelta di continuità e dedizione alla vocazione culturale della città. L’organizzazione dell’evento è curata direttamente dall’ufficio eventi del comune, in collaborazione con associazioni del territorio attive nel settore da decenni.

La manifestazione vedrà la collaborazione di diverse entità, tra cui la “Federazione Italiana Teatro Amatori- Fita events 3.0”, l’Unità Pastorale Maria SS. Annunziata – San Giuseppe – San Giovanni Battista – Santo Stefano e altri movimenti culturali.

Le tre compagnie che accederanno alla finale del Premio “Città di Leonforte” saranno selezionate da una giuria di esperti del settore. Durante la cerimonia di premiazione, prevista per domenica 10 settembre 2023 alle 20.30, verranno consegnati i riconoscimenti per Miglior Spettacolo, Gradimento del Pubblico, Migliore Regia, Migliore Attrice, Migliore Attore, Miglior Non Protagonista e Miglior Allestimento.

Il “Premio Città di Leonforte” rappresenta un’importante occasione di promozione culturale e di valorizzazione del territorio, un’opportunità per artisti emergenti e affermati di confrontarsi e di esprimere il proprio talento.