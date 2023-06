Firmato protocollo di intesa Libero Consorzio e comune di Centuripe

Ieri il commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale e di Enna, Girolamo Di Fazio, ha firmato assieme al sindaco di Centuripe, Salvatore La Spina un protocollo d’intesa per l’attuazione degli interventi sulla direttrice stradale comprendente la Sp 24 a e b previsti e finanziati dal Ministero delle Infrastrutture di concerto con i Ministeri per il Sud e dell’Economia. Si tratta di lavori mirati al miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza di questa importante rete stradale nel territorio di Centuripe individuata nell’ambito dell’area SNAI Valle del Simeto.

I finanziamenti che ammontano a 1 milione e 170 mila euro rientrano nel riparto annuale delle attività SNAI il cui soggetto attuatore è la città metropolitana di Catania. Con questa intesa il Libero Consorzio Comunale di Enna , proprietario delle strade provinciali oggetto degli interventi, concede al comune di Centuripe, quale soggetto beneficiario del finanziamento, tutto quanto amministrativamente necessario per realizzare le opere. Il Comune di Centuripe, dal canto suo per gli interventi di competenza del Libero Consorzio Comunale di Enna, assume tra l’altro le funzioni di stazione appaltante, e provvede a nominare, il Responsabile Unico del Procedimento, per ogni singolo intervento ed i componenti del gruppo di progettazione, direzione lavori e sicurezza. Dovrà essere rispettato un cronoprogramma con la rendicontazione da inviare alla Città metropolitana di Catania.

“Si tratta di un accordo istituzionale – spiegano il Commissario e il Sindaco- per pianificare ed accelerare il più possibile l’iter amministrativo nell’ottica della collaborazione e nell’interesse della comunità. I fondi Snai costituiscono una grande opportunità per la realizzazione di interventi infrastrutturali per migliorare la sicurezza e la percorribilità delle strade rientranti nelle aree del progetto complessivo. Il Comune di Centuripe ha colto questa importante opportunità- dice Di Fazio- e come Libero Consorzio ci siamo messi a disposizione per consentire al Comune di provvedere alla realizzazione degli interventi. Una sinergia già avviata da tempo con il Sindaco La Spina anche per altri importanti progetti già realizzati, come il rifacimento di oltre 10 chilometri di strada della Sp 41, un’arteria strategica che apre le porte al collegamento con i paesi dell’hinterland catanese. Uno sbocco viario fondamentale in vista anche dei tanti progetti di promozione turistica e culturale promossi dall’Amministrazione”. L’area Interna sperimentale della “Val Simeto” è costituita oltre che da Centuripe, da Adrano, capofila e da Biancavilla.