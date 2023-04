Al Garibaldi di Piazza Armerina il film “L’esorcista del papa” : un horror divertente

L’ESORCISTA DEL PAPA

Dal 28 aprile al 2 maggio

Ore 19,00 – 21,30

L’esorcista del papa è un film horror del 2023 diretto da Julius Avery e interpretato da Russell Crowe nel ruolo di padre Gabriele Amorth, il famoso esorcista vaticano che ha compiuto oltre 100.000 esorcismi nella sua vita. Il film è liberamente ispirato ai libri di memorie del sacerdote, ma non ha alcuna pretesa di fedeltà storica o documentaristica. Al contrario, si tratta di un film assurdo e senza vergogna, che mescola elementi di buddy movie, thriller esoterico e horror demoniaco, con una buona dose di umorismo e autoironia.

Il film segue le avventure di padre Amorth, che viene inviato dal Papa (Franco Nero) in Spagna per indagare su una presunta possessione demoniaca in un’antica abbazia. Qui incontra padre Esquibel (Daniel Zovatto), un giovane sacerdote che lo aiuterà nella sua missione, e Julia (Alex Essoe), una madre single che ha iniziato la ristrutturazione dell’abbazia e che scoprirà di essere coinvolta in una cospirazione secolare legata al segreto dell’abbazia.

Il film non si prende mai sul serio e gioca con i cliché del genere, citando apertamente L’esorcista di William Friedkin e altri classici dell’horror. Il punto di forza del film è Russell Crowe, che gigioneggia nel ruolo del protagonista, rendendolo una sorta di James Bond degli esorcisti, capace di affrontare il diavolo con fede, coraggio e battute sarcastiche. Il suo personaggio è pieno di stereotipi e spacconate, ma è tutto tremendamente divertente. Crowe si diverte a fare l’italiano, a guidare una Vespa per le strade di Roma e a lanciare frasi ad effetto come “Il demonio non ama le barzellette”.

L’esorcista del papa è un film che non ha nulla di originale o profondo, ma che riesce a intrattenere lo spettatore con il suo ritmo serrato, le sue scene d’azione e i suoi colpi di scena. Si tratta di un film di serie Z che diventa capolavoro grazie alla sua consapevolezza e alla sua capacità di non prendersi troppo sul serio. Un film che fa ridere e spaventare allo stesso tempo, senza mai annoiare o offendere. Un film che merita una visione, anche solo per la performance di Russell Crowe.