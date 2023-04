Corteo contro il caro voli a Catania: la Sicilia chiede una soluzione concreta

Il caro voli è una tematica sempre più sentita in Sicilia, dove molte famiglie e lavoratori si trovano costretti a pagare cifre esorbitanti per poter viaggiare da e per l’isola. In questo contesto, la manifestazione promossa dai deputati regionali Tiziano Spada e Ismaele La Vardera assume un’importanza fondamentale.

Il corteo, che avrà luogo il prossimo 6 aprile a Catania, si prefigge l’obiettivo di sollevare la questione del caro voli a livello nazionale e di chiedere un intervento concreto da parte delle istituzioni competenti. Non solo famiglie e lavoratori, ma anche studenti e turisti, sono infatti costretti a pagare tariffe esorbitanti per poter viaggiare da e per la Sicilia, rendendo l’isola sempre più isolata e difficile da raggiungere.

Il simbolo scelto per la manifestazione, il trolley, rappresenta proprio la difficoltà e il peso che il caro voli sta imponendo alle spalle dei siciliani, impedendo loro di muoversi con libertà e autonomia. Il corteo, che partirà da via Etnea di fronte all’ingresso di villa Bellini, sarà aperto a tutte le forze politiche che vogliono unirsi alla protesta e chiedere una soluzione concreta al problema.

In particolare, i deputati regionali Spada e La Vardera si aspettano la presenza del Ministro ai Trasporti, Matteo Salvini, affinché possa rispondere alle loro domande e proporre un piano d’azione che sia forte, chiaro e non più rinviabile. È fondamentale che si affronti questo problema che sta creando grosse difficoltà per le famiglie siciliane e per tutti coloro che, per motivi di lavoro o di studio, sono costretti a vivere fuori dalla regione.

Il corteo si concluderà in piazza Duomo, dove i partecipanti potranno esprimere la propria voce e sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema del caro voli. Si tratta di un’iniziativa importante e necessaria, che speriamo possa portare a una soluzione concreta e duratura del problema.