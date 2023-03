Tragedia a Sant’Urbano: una donna muore nell’incendio, il marito e i figli estratti in vita.

Sant’Urbano, provincia di Padova – Una tragedia si è consumata questa mattina in una casa a due piani in una zona residenziale di Sant’Urbano. Un incendio seguito da un’esplosione ha distrutto l’abitazione e causato la morte di una donna, mentre il marito e i due figli sono stati estratti in vita dalle squadre dei vigili del fuoco e dell’Usar (Urban search and rescue).

Al momento, le cause dell’incendio sono ancora sconosciute e le fiamme sono ancora in corso. Gli abitanti del quartiere sono stati evacuati per motivi di sicurezza mentre le squadre di emergenza lavorano per domare le fiamme e per assicurarsi che non ci siano ulteriori vittime.