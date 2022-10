Sicilia – Luigi Manno eletto componente del Consiglio Regionale del CTG (Centro turistico Giovanile)

Nel corso dell’ ultimo congresso regionale del CTG (Centro turistico Giovanile) l’ agirino Luigi Manno ( nella foto a destra) è stato eletto componente del consiglio regionale dell’ associazione. Il nicosiano Sigi Mannino, (nella foto a sinistra) invece è stato designato presidente regionale. L’elezione del nuovo presidente e dei componenti del consiglio è stata sancita dal congresso regionale che si è tenuto recentemente a Siracusa. Sigismundo Mannino guiderà il CTG siciliano per il quadriennio 2022-2026. Oltre all’elezione del nuovo presidente sono state rinnovate anche le altre cariche del consiglio regionale del CTG: Ferdinando Veneziani è il vice presidente, Francesco Finocchiaro è l’amministratore, Paola Gionfrida, segretaria, Francesco Arsì, consigliere del direttivo. Gli altri consiglieri: Antonino Mazza, Luigi Manno, Sonia Spadaccino, Francesca Di Bartolo, Patrizia Catania e Angelo Amico.

Il congresso di Siracusa è stato impreziosito dalla presenza del presidente nazionale Fabio Salandini. Manno su delega del presidente si occuperà dei finanziamenti a sostegno del Terzo Settore e della progettazione sociale.

Il CTG che in Sicilia conta quasi 1400 associati, un traguardo raggiunto grazie all’ impegno del precedente presidente regionale Francesco Finocchiaro, è riconosciuto dal Ministero dell’Interno come Ente Nazionale con Finalità Assistenziali ed è altresì iscritto al Registro Nazionale delle Associazioni di promozione Sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il CTG è un’associazione nazionale senza scopo di lucro che promuove e realizza un progetto educativo e di formazione integrale della persona, attraverso momenti di crescita, di impegno e di aggregazione sociale, ispirandosi alla concezione cristiana dell’uomo e della vita, nel servizio alle persone e al territorio. Agisce nell’ambito del turismo giovanile e sociale, della cultura e dei beni culturali, dell’ambiente e del tempo libero, avvalendosi del metodo dell’animazione e rivolgendosi a tutte le fasce di età, in particolare a quelle giovanili. Nato nel 1949, il CTG oggi si estende in tutta Italia con centinaia di realtà tra gruppi di base, circoli e centri di vacanza in località di grande richiamo turistico e naturalistico, con una rete diffusa di comitati provinciali e di consigli regionali, coinvolgendo ogni anno nelle proprie attività migliaia di persone.