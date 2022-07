Enna festeggia un’altra centenaria

Ad Enna si vive bene e tanto: a testimoniarlo è l’alto numero di centenari presenti sul territorio ed una buona qualità della vita. E’ di ieri, domenica 3 luglio, il compleanno della signora Prima Dibilio, omaggiata dall’Amministrazione Comunale di una targa e della torta con 100 simboliche candeline. Stessa festa alcuni mesi fa per la signora Angela Tamburella e molti altri prima di loro.

“La Città di Enna – afferma il Sindaco, Maurizio Dipietro, si conferma ad alta qualità della vita ed un territorio con elevate speranze di vita per gli anziani, grazie a fattori climatici, come la mancanza di agenti inquinanti e la salubrità dell’aria, fattori socio-sanitari, ovvero una buona assistenza geriatrica e sanitaria e fattori sociali ed ammnistrativi, come la vicinanza agli anziani da parte dell’Ente Locale e delle famiglie, che nel nostro territorio spesso ancora accudiscono e sovrintendono alle cure di nonni e anziani”.