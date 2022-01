Piccola bolla all’arancia

Oggi vi presento una deliziosa ricetta all’arancia, essendo nel periodo di questo agrume.

Buona prova!

Ingredienti per 4-6 persone:

mezzo litro di latte

il succo e la buccia grattugiata di 1-2 arance bionde

120g di zucchero

Per il caramello:

100 g di zucchero

50 g di acqua

PREPARAZIONE:

In un tegame portare a ebollizione il latte con la buccia d’arancia grattugiata.

Mettere in un pentolino poca acqua e lo zucchero e farlo cuocere a fuoco moderato fino a ottenere un caramello biondo dorato e versarne un poco sul fondo degli stampini individuali.In una terrina mescolare le uova intere con lo zucchero, aggiungere il succo d’arancia e poco alla volta il latte bollente mescolando continuamente; passare il composto al colino,farlo intiepidire e versarlo negli stampini.

Far cuocere a bagnomaria in forno preriscaldato a 160° per 30-40′ (l’acqua del bagnomaria non deve superare un terzo dell’altezza dei recipienti con la crema)

A cottura ultimata la crema dovrà risultare soda ma non dura. Far raffreddare e porre in frigorifero.

Al momento di servire, passare un coltello affilato, tutt’attorno al bordo della crema e sformare le piccole bolle d’arancia sui piatti individuali.

Servire, a piacere, con fette di arance pelate a vivo.