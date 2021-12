CNA: tre spot per promuovere il territorio

“Un Natale a sostegno del territorio. Questo è l’auspicio della CNA e la forte motivazione che ha spinto la CNA Ennese a organizzare una grande campagna a sostegno delle imprese e dei prodotti del territorio.” Cosi il presidente della CNA Filippo Scivoli ha annunciato la campagna natalizia della CNA che si apre con la pubblicazione del primo dei tre spot realizzati dall’organizzazione ennese e che si concluderà a Natale con i consueti mercatini di Natale.

“Abbiamo coinvolto i dirigenti della CNA nella realizzazione di tre Spot che vogliono sensibilizzare le persone sul tema dell’acquisto consapevole e della valorizzazione del territorio. Purtroppo tra le eredità della pandemia, c’è anche una abitudine a ricorrere all’acquisto su internet. E’ una evoluzione del mercato a cui le nostre imprese non si sono adeguate e che a Natale rischia di essere un danno enorme per le nostre comunità. – dichiara il Presidente della CNA – Abbiamo voluto metterci la faccia per sensibilizzare i nostri concittadini e far passare il messaggio che acquistare prodotti del territorio, acquistare nel territorio e promuovere la nostra economia oggi può fare la differenza.”

E’ una novità importante sul piano della comunicazione a cui l’organizzazione ennese intende associare anche altre iniziative in favore delle imprese. Stiamo lavorando alla organizzazione dei mercatini di Natale e altre iniziative. – conclude il dirigente – Certo pesa la variabile COVID anche su queste iniziative e anche per questo confidiamo nel coinvolgimento e nella sensibilità dei nostri concittadini.”