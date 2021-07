Esercizio fisico: consigli e suggerimenti per il benessere della pelle degli sportivi

Chi pratica regolarmente sport non può fare a meno di prendersi cura della propria pelle al meglio, in quanto sottopone il proprio organismo a una frequente e abbondante sudorazione. A questo proposito, è importante ricordare che vi sono delle accortezze da seguire che possono risultare molto utili e risultano estremamente semplici da attuare in quanto non richiedono di stravolgere le abitudini del quotidiano, ma solo di intervenire con alcuni, piccoli interventi correttivi.

L’importanza di scegliere il giusto deodorante

Senza dubbio, per qualsiasi sportivo è innanzitutto fondamentale scegliere il deodorante più adatto alle proprie esigenze, così da garantire il benessere e la salute della pelle anche durante i momenti di sforzo fisico.

In tal senso, chi abitualmente pratica sport dovrebbe optare per un prodotto specifico, studiato proprio per agire anche in una fase di sudorazione acuta: trovare il deodorante giusto sul mercato, vista l’ampia e variegata offerta del momento, tuttavia, può non essere semplice.

Per questa ragione, Borotalco mette a disposizione sul proprio sito ufficiale una guida per scegliere il deodorante ideale per gli sportivi e non, così da permettere di individuare il prodotto più adatto per qualsiasi genere di necessità in modo semplice e veloce, direttamente online.

Nel dettaglio, per quello che riguarda gli sportivi, Borotalco propone i prodotti della linea Active, che assicurando freschezza e lunga durata anche nei momenti di agonismo, grazie alla specifica tecnologia Odor-Converter™, in grado di attivare una profumazione più intensa nei momenti in cui la sudorazione è maggiore.

Come idratare al meglio la pelle quando si pratica sport

Oltre alla scelta del deodorante più adatto, è importante sottolineare come anche altri fattori incidano direttamente sulla salute della pelle di uno sportivo.

Tra questi, vi è senza dubbio l’esigenza di fare una doccia tiepida dopo ogni allenamento e poi – gradualmente – spostare il miscelatore dell’acqua per raffreddarla pian piano: in questo modo è possibile abbassare la temperatura corporea dopo aver sudato, senza stressare l’organismo (qui degli ottimi consigli per allenarsi con il caldo e prendersi cura della propria pelle). Non è necessario farsi una doccia gelata: basterà che l’acqua risulti leggermente fredda. Questo piccolo accorgimento aiuterà il recupero post-allenamento e soprattutto aiuterà a non sudare una volta usciti dalla doccia.

Al contrario, l’acqua eccessivamente calda è da evitare, perché potrebbe favorire la secchezza della pelle e – in ogni caso – contribuirebbe ad aumentare la temperatura corporea e, quindi, la sensazione di caldo.

Anche la scelta del gel doccia è molto importante, in quanto è necessario utilizzare saponi che presentino un pH neutro, quindi con un valore in grado di non impattare negativamente su quello della pelle: un detergente con queste caratteristiche riduce senza dubbio i fattori di stress per la cute di chi pratica sport.

È inoltre importante prestare attenzione anche all’asciugatura, in quanto procedere in modo corretto tende ad assicurare un respiro maggiore alla propria pelle. Diversamente, lasciare che la cute si asciughi in modo naturale o far sì che resti umida porterebbe a una traspirazione e un’idratazione meno ottimali.

Infine, è molto importante applicare una buona crema idratante dopo la doccia, così da favorire ulteriormente e più a lungo il benessere della cute dopo la detersione.

Le altre buone abitudini di uno sportivo

Per proteggere la pelle quando si fa sport è molto importante anche bere molta acqua, ovviamente un’ottima abitudine per tutti, ma per gli sportivi particolarmente importante poiché in fase di allenamento e durante le competizioni si tende a perdere molti liquidi.

Inoltre, altrettanto importante risulterà mettere una crema solare nel caso in cui sia prevista esposizione al sole. Per quello che riguarda le donne, rimane fondamentale non truccarsi prima di praticare sport, in modo da non occludere i pori e far respirare la pelle, evitando quindi possibili irritazioni.

Per lo sportivo è poi essenziale la scelta dell’abbigliamento da indossare mentre pratica sport. A tal riguardo è molto utile evitare indumenti sintetici che non lasciano respirare la pelle in modo corretto, prediligendo abiti realizzati con tessuti naturali, in grado di agevolare i movimenti e lasciare la pelle sempre fresca, così da evitare irritazioni e arrossamenti cutanei.