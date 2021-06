Quarantesimo anniversario dell’Associazione Narcotici Anonimi in Italia. Un aiuto per uscire dal tunnel della droga.

Narcotici Anonimi è una associazione riconosciuta a livello mondiale che tratta il recupero di persone con problemi legati alla dipendenza da droghe. Quest’anno cade il 40* anniversario della associazione Narcotici Anonimi in Italia ed abbiamo festeggiato presentando il nostro programma di recupero alla città di Siracusa; il 4 giugno abbiamo incontrato le Istituzioni locali ed i professionisti del settore delle dipendenze ed abbiamo avuto la possibilità di fare conoscere Narcotici Anonimi ed al contempo offrire una rete di sostegno alternativa per gli utenti che chiedono aiuto.

Siamo orgogliosi del lavoro svolto che ci da modo di essere presenti oggi su tutto il territorio nazionale isole comprese per raggiungere qualunque uomo e donna che chiede aiuto per risolvere il problema della dipendenza.

Un grazie di cuore alla Dott.ssa Maria Vittoria Zaccagnini e al Dott. Giovanni Cafeo in campo come noi nell’unico scopo di salvare vite dalla morsa della dipendenza e ancora un grazie per la manifestazione di stima e fiducia e soprattutto per la calorosa accoglienza.

Il comitato PR NA

Caterina Z.

Contatti:

333-6730795

351-7885262

email:prcentro@na-italia.org

web: www.na-italia.org