Come acquistare azioni senza un broker?

Oggi grazie alle piattaforme dedicate al trading online e ai titoli azionari è possibile effettuare compravendita di azioni in piena autonomia senza l’ausilio della figura intermediaria del broker. Così mentre molti investitori scelgono di acquistare e vendere investimenti tramite un conto di intermediazione, potresti chiederti come puoi farlo senza un broker. In tal caso, potresti voler esaminare un piano di investimento diretto. Se il tuo obiettivo principale è ottenere le azioni di una singola azienda nel modo più diretto possibile, uno di questi piani può aiutarti a raggiungere tale obiettivo. Basta essere consapevoli degli svantaggi che potresti incontrare se smetti di utilizzare completamente i servizi di intermediazione

Cosa sono i piani di azioni dirette?

Spesso, il metodo più semplice per comprare azioni senza un broker è attraverso il piano azionario diretto (DSP) di una società. Questi piani sono stati creati anni fa per consentire alle aziende di consentire agli investitori più piccoli di acquistare azioni direttamente dalla società. Gli investitori acquistano trasferendo denaro dal proprio conto corrente o di risparmio.

La società fornirà importi minimi di investimento, sia per l’acquisto iniziale che per eventuali acquisti successivi.2 A volte, questi minimi sono inferiori al prezzo di un singolo titolo, il che può consentire agli investitori senza molto capitale di acquistare piccoli pezzi di una società.

Gli amministratori del piano prelevano il denaro da coloro che partecipano al piano di azioni dirette e lo usano per acquistare azioni della società al prezzo medio di mercato.3 Proprio come si ottiene un estratto conto dalla banca, il piano di acquisto diretto di azioni emette dichiarazioni con importanti informazioni finanziarie, come un elenco del numero di azioni che possiedi, eventuali dividendi ricevuti e qualsiasi acquisto o vendita che hai effettuato.

Cosa sono i piani di reinvestimento dei dividendi?

Le aziende possono anche offrire un piano di reinvestimento dei dividendi (DRIP). Questi sono come i piani di azioni dirette, tranne per il fatto che automatizzano il processo di acquisto di più azioni nel corso degli anni. I DRIP prendono i dividendi in contanti pagati dalla società di cui possiedi le azioni e li usano per acquistare più azioni. A seconda dei dettagli del piano, questo servizio potrebbe essere gratuito o potrebbero essere previste piccole commissioni.

Negli Stati Uniti, alcuni broker reinvestono i dividendi in determinate emissioni senza alcun costo per i clienti. I DRIP sono spesso associati a opzioni di investimento in contanti che sono molto simili ai piani di acquisto diretto di azioni, che ti danno la possibilità di acquistare più azioni ogni volta che vuoi, non solo le quattro volte all’anno in cui vengono emessi i dividendi di una società.

Tutti i vantaggi dei piani diretti

Il vantaggio principale di acquistare direttamente da un’azienda piuttosto che da un broker è la semplicità di tutto. App e siti Web hanno semplificato l’esperienza del broker, ma devi ancora scegliere tra i titoli e decidere quale tipo di ordine effettuare per quegli investimenti. I piani azionari diretti consentono inoltre una migliore comunicazione tra l’azienda e i suoi investitori. Quando investi tramite un intermediario, tutti gli avvisi della società arriveranno tramite l’intermediazione. Se hai molti investimenti, gli avvisi dell’azienda possono perdersi nella tua casella di posta come messaggi del tuo intermediario, quindi potresti perdere quei messaggi con informazioni potenzialmente utili. La comunicazione diretta tra l’azienda e gli investitori è migliore. Se sei un investitore istituzionale, potresti avere accesso a vantaggi extra attraverso piani di acquisto diretto di azioni. Tutto dipende dalla società che emette le azioni. Speciali “sconti di rinuncia” potrebbero consentire di acquistare azioni con uno sconto non reso pubblico.

Conclusioni

Il mercato azionario è una buona opportunità per effettuare investimenti significativi, ma comporta anche molti rischi e perdite. Per questo motivo si consiglia di investire solo dopo aver acquisito dimestichezza e familiarità con questo argomento, nelle possibilità che voi stessi saprete valutare e conoscere, volta per volta.