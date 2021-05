Da domani, 22 maggio, riapre nei fine settimana il Sicilia Outlet Village

A partire da domani, sabato 22 maggio, il Sicilia Outlet Village riaprirà le porte ai visitatori anche nei fine settimana dalle ore 10 alle ore 21. ““C’è voglia di tornare a fare shopping all’aperto e in normalità – dichiara la direzione di Sicilia Outlet Village – con il passaggio in zona gialla è aumentato significativamente il flusso dei visitatori infrasettimanali, ma il sabato e la domenica sono gli unici giorni in cui molti clienti possono raggiungerci. Gli ampi spazi all’aria aperta e le misure di sicurezza adottate, garantiscono a tutti, clienti e personale del Village, di godere di un’esperienza di shopping o lavorare in totale sicurezza”.”