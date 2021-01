Scuola: gli istituti superiori in DAD fino all’11 gennaio. Lo ha deciso stanotte il CDM

Tempo di lettura stimato: < 1 minuto

Elementari e medie riapiranno il 7 gennaio. Gli studenti di licei e istituti saranno tutti in Dad fino all’11. Fino al 15 stop allo spostamento tra regioni anche nei giorni feriali. Il rinvio servirà anche a valutare eventuali scelte diverse in base all’arrivo dei dati epidemiologici previsti per l’8 gennaio

Lo ha deciso il consiglio dei ministri nel cuore della notte che si è occupato anche delle nuove fasce di rischio per le regioni e della stretta anti-Covid.

In relazione alla scuola lo scontro è stato molto acceso tra il Pd sul fronte del rinvio e Italia Viva e M5S su posizioni opposte.

Sul tema delle chiusure, il nuovo decreto prevede una zona gialla ‘rafforzata’ nei giorni feriali, con il divieto di spostamento tra le regioni e la conferma della regola che prevede la possibilità di spostarsi verso un’altra abitazione nella regione per massimo due persone, e una zona arancione nel fine settimana.

“Dal 7 al 15 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma”.

Il testo prevede anche l’abbassamento della soglia dell’Rt che fa scattare il posizionamento nelle diverse fasce e che sarà in vigore da lunedì 11.