Sicilia – Ordinanza del Presidente della Regione: tutte le attività commerciali chiuse la domenica

Il Presidente Musumeci applica ulteriori restrizioni finalizzate a ridurre ulteriormente la possibilità di contagio. Dalla prossima domenica fino al 3 dicembre la domenica e festivi restano aperte esclusivamente queste attività

💊 Farmacie e Parafarmacie

🚬 Tabacchi

📰 Edicole

Sarà consentita

🛵 la consegna a domicilio per i prodotti alimentari

🔥 la consegna a domicilio dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.

Sempre la domenica e nei giorni festivi vengono sospesi i mercati rionali e le vendite ambulanti

📅 L’ordinanza rimane in vigore fino al 3 dicembre