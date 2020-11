Tempo di lettura stimato: < 1 minuto

Il comune di Cerami comunica:

Nella giornata di ieri l’USCA di Enna ha eseguito 25 tamponi tra alunni, insegnanti e personale ATA del nostro istituto scolastico. Non è stata riscontrata nessuna positività.Pertanto le lezioni in presenza riprenderanno regolarmente da lunedì 23 novembre. Si coglie l’occasione per raccomandare alla cittadinanza il rispetto scrupoloso delle norme anticontagio.