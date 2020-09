Sanatoria badanti, colf e braccianti: definito il contributo forfettario per la regolarizzazione.

Sanatoria badanti, colf e braccianti: definiti gli importi del contributo forfettario dovuto a titolo retributivo, contributivo e fiscale per la regolarizzazione. A stabilire le somme, 156 o 300 euro in base al settore di riferimento del lavoratore, è il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 settembre 2020.