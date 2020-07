Gli Uffici della motorizzazione restano a Enna: ha effetto l’intervento dell’On. Luisa Lantieri

L’intervento all’ARS dell’On. Luisa Lantieri è servito a evitare il presunto trasferimento degli uffici della motorizzazione da Enna a Caltanissetta. “La motorizzazione di Enna resta dove si trova e nessun ufficio verrà spostato a Caltanissetta. Già domani il Dipartimento Infrastrutture e Trasporti provvederà a mettere nero su bianco tale scelta che viene incontro alle esigenze del territorio ennese”. Lo afferma l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, a seguito dell’interrogazione dell’on. Luisa Lantieri circa il paventato spostamento a Caltanissetta degli uffici della Motorizzazione di Enna. “Attraverso una riorganizzazione del personale, finalizzata a garantire adeguata presenza di personale sul territorio – prosegue Falcone – gli uffici di Enna resteranno in funzione. Manteniamo dunque un servizio di indubbia strategicità per una provincia che non va penalizzata”.

“Sono soddisfatta della dichiarazione dell’assessore Marco Falcone – ha dichiarato l’On. Luisa Lantieri – ancora una volta il mio costante lavoro di controllo delle attività che direttamente o indirettamente coinvolgono la nostra provincia mi ha permesso di intercettare e bloccare un’azione contraria al buon senso che avrebbe danneggiato cittadini e aziende, erano infatti stati spostati alcuni uffici in attesa di effettuare la dislocazione totale dell’intera motorizzazione.”