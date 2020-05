Coronavirus: verrà attivato un tavolo tra Stato, Regione e Anci

Il Presidente dell’ ANCI Sicilia, Leoluca Orlando (nella foto), nei giorni scorsi ha inviato una nota al Governo nazionale per l’attivazione di un tavolo tra Stato, Regione e ANCI “per evitare che il ripetersi di incontri soltanto bilaterali finisca con il continuare a penalizzare i comuni e i servizi ai cittadini”. “Tale tavolo – ha precisato Orlando – è necessario poiché la Sicilia deve contemperare la legislazione esclusiva regionale sull’ordinamento degli enti locali e i limiti specie finanziari di competenza di Governo e Parlamento nazionale”. Il Ministro Boccia, a nome del Presidente Giuseppe Conte, ha già dato al presidente Orlando disponibilità all’incontro cui parteciperà anche il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Giuseppe Provenzano. “L’ANCI – ha concluso il presidente dell’Associazione dei comuni siciliani – resta in attesa di tale incontro ed esprime apprezzamento per l’accoglimento della proposta”.

