E’ ufficiale: scuole chiuse in tutta Italia. Stop a strette di mano, limiti alle uscite degli anziani e partite a porte chiuse

Scuole chiuse in tutta Italia, la notizia è ufficiale. Lo ha annunciato in una conferenza stampa congiunta col premier Conte la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. Lo stop, dovuto al Coronavirus, inizierà domani e durerà fino al 15 marzo. Ferme anche le università. La decisione presa al termine della riunione tra il premier Giuseppe Conte e i ministri a Palazzo Chigi. Nel Dpcm in arrivo stop a strette di mano, limiti alle uscite degli anziani e partite a porte chiuse.

