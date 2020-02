Divieto di gite scolastiche fino al 15 marzo, obbligo di disinfettare i mezzi di trasporto pubblico, massima pubblicità per le misure di prevenzione, quarantena per chi proviene dai comuni a rischio (in zona rossa). Questi alcuni dei provvedimenti emanati oggi con un’ordinanza dal presidente della Regione Nello Musumeci.

