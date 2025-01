Un palazzetto dello sport a Valguarnera

I capigruppo consiliari Lorenzo Scarlata e Carmelo Auzzino hanno presentato una mozione che con certezza farà piacere agli sportivi. L’obiettivo è la costruzione di un moderno palazzetto dello sport, una struttura polifunzionale in grado di ospitare diverse discipline. La proposta sarà discussa nel consiglio comunale e mira a impegnare l’amministrazione nella realizzazione di questa ambiziosa opera.

Il contesto dei lavori sportivi

L’amministrazione Draià è già impegnata nella riqualificazione degli impianti dedicati allo sport, come dimostrano i lavori imminenti sul campo sportivo: nuova erba sintetica, impianto di irrigazione e illuminazione. A ciò si aggiunge la realizzazione di un campo di calcio a 5 in contrada Marcato, evidenziando una visione strategica per il miglioramento delle infrastrutture locali.

Una struttura per tutti

Il palazzetto dello sport – secondo quanto proposto – comprenderà un campo da padel, un campo da tennis e un’area piscina. Questa progettazione punta a soddisfare le esigenze di cittadini di ogni età, promuovendo non solo la pratica sportiva, ma anche il benessere collettivo e l’interazione sociale.

Fondi e opportunità

L’iniziativa si inserisce nel contesto del bando approvato dalla Regione Siciliana con il decreto 4661/2024, che stanzia 120 milioni di euro per il potenziamento degli impianti sportivi comunali. Per Valguarnera, si tratta di un’occasione unica per accedere a questi fondi e realizzare un’opera di grande valore per il territorio.

l’appello all’amministrazione

«La realizzazione del palazzetto non è solo un investimento nello sport, ma un progetto per il futuro della comunità» – si legge nella mozione dei capigruppo – «un’opportunità per migliorare le infrastrutture e rispondere alle aspettative dei cittadini». E’ l’amministrazione comunale della sindaca Draià a dover mettere in atto tutta una serie di azioni affinché questa occasione possa dare vita a uno spazio che potrebbe diventare un punto di riferimento per Valguarnera.