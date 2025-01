Il ritorno dei Romano Bros: un nuovo singolo e un album in arrivo

Il duo musicale siciliano, Romano Bros, formato dai fratelli Angelo e Marco Romano, è pronto a pubblicare il nuovo singolo “Alla stazione”, disponibile su tutte le piattaforme di streaming a partire da venerdì 17 gennaio 2025. La canzone, che funge da anticipazione del loro secondo album “Viaggiatori Musicanti”, utilizza la stazione ferroviaria come metafora della vita, raccontando di viaggi, attese, passioni e ricordi.

Una produzione che punta all’eccellenza

Prodotta da Enrico Solazzo, la traccia promette di sorprendere con il suo sound pop-rock cantautorale, arricchito da contaminazioni mediterranee. Il videoclip, girato in suggestive stazioni dell’entroterra siciliano, è diretto da Dante Di Pasquale e prodotto da Umberto Production, con sceneggiatura e fotografia curate da Davide Di Pasquale. Protagonisti del video sono due giovani attori siciliani, Federica Amore e Raffaele Costanzo.

Un viaggio tra musica e storie personali

I Romano Bros, noti per i loro testi autobiografici, hanno già all’attivo un album, “Figli degli anni ’70”, e diversi singoli che li hanno portati a esibirsi accanto a grandi nomi come Lucio Dalla. Con alle spalle oltre 300.000 km percorsi durante il loro tour “Dalla Sicilia col furgone” e più di mille spettacoli, si sono affermati come ambasciatori della musica e della cultura siciliana.

Riconoscimenti e successi

Nel 2018, il duo ha avuto l’onore di esibirsi per Papa Francesco durante la sua visita in Sicilia e ha ricevuto il premio “Gogol”, divenendo “Ambasciatori del Sorriso”. Più recentemente, nel settembre 2023, hanno pubblicato “Il Ragno”, un omaggio al compianto Lucio Dalla.

Una carriera dedicata alla musica e alle emozioni

La pubblicazione di “Alla stazione” rappresenta un ulteriore tassello nella carriera dei Romano Bros, che continuano a raccontare storie di vita attraverso la loro musica, regalando al pubblico emozioni sincere e autentiche.