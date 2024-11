Solidarietà ai sindaci in protesta per la crisi idrica dell’ennese: occupazione simbolica per richiamare l’attenzione sulla diga Ancipa

La segreteria provinciale del Partito Democratico ha espresso pieno sostegno all’azione intrapresa dai sindaci di Troina, Cerami, Nicosia, Sperlinga e Gagliano Castelferrato. I rappresentanti locali, affiancati dall’onorevole Fabio Venezia, hanno occupato la sede regionale della Protezione Civile per sensibilizzare sulla grave crisi idrica che sta colpendo i cittadini della zona. Fabio Venezia ha definito inaccettabili le inefficienze nella gestione dell’emergenza idrica in Sicilia. Le dichiarazioni della segretaria provinciale del PD Katya Rapè, segretaria provinciale del PD, ha elogiato l’iniziativa dei sindaci e sottolineato l’urgenza di interventi concreti da parte della Protezione Civile. Rapè ha duramente criticato il responsabile della Protezione Civile, Salvo Cocina, per aver giudicato “scenografiche” le proteste, piuttosto che impegnarsi nella risoluzione del problema. Critiche alla gestione regionale La segretaria ha puntato il dito contro il governo regionale, accusandolo di non aver predisposto piani di prevenzione per affrontare una crisi annunciata da anni. Rapè ha lamentato l’assenza di misure e interventi tempestivi, evidenziando il disagio causato ai cittadini e agli operatori economici. Trasparenza e interventi necessari Secondo la segretaria del PD, è prioritario garantire la salute pubblica e una comunicazione trasparente riguardo alle azioni pianificate per affrontare la crisi idrica. Ha inoltre richiesto la pubblicazione dei dati sui prelievi d’acqua, strumento indispensabile per rassicurare i cittadini. Ha concluso chiedendo chiarezza sulle responsabilità e interventi rapidi per mitigare il problema.